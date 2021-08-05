Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил с «Политикой Сегодня» призыв шести стран-членов Совета Безопасности ООН к России с требованием отозвать признание независимости республики.

«Это заявление рассчитано больше на Грузию. Оно показывает грузинскому руководству, что вот мы сделать ничего не можем, но вы знайте, мы с вами, на всякий случай», — заметил Бибилов.

Он выразил уверенность, что эти заявления для Москвы ничего не значат. По его словам, судьба России заключается в том, чтобы постоянно помогать тем странам, которые находятся в тяжелой ситуации.

«И в Сирии, и в Абхазии, и в Сербии, и других странах, где Россия помогает, определенно есть мир», — добавил собеседник издания.