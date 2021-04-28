Президент Молдавии Санду распустила парламент

Указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 11 июля подписала президент Молдавии Майя Санду. Об этом она написала на своей странице в Facebook, выложив копию документа.

Она отметила, что подписала указ о роспуске парламента несколько минут назад.

«Власть в ваших руках, я верю, что наши граждане выберут правильный путь к созданию развитого и демократического государства, где люди смогут жить в мире и благополучии», — написала Санду.

Она отметила, что выборы новых депутатов пройдут 11 июля 2021 года.

Свой указ президент Молдавии подписала практически сразу после того, как Конституционный суд республики отменил введенный парламентом режим чрезвычайного положения в стране. Он должен был закончиться 31 мая. В это время распускать действующий парламент официально запрещалось.

Условия для роспуска парламента депутаты допустили сами, когда дважды не утвердили новое правительство после ухода с поста премьера Иона Кику в декабре 2020 года.

Решение Конституционного суда уже вызвало критику среди народных избранников. Они заявили, что Санду пытается узурпировать власть в стране.

Это не первая попытка нового президента Молдавии распустить парламент. Ранее она пригрозила, что призовет на улицу жителей, чтобы добиться ухода действующих депутатов. Кроме того, Санду заявила, что инициировала прокурорское расследование правомочности действий парламента.