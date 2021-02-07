Посол Китая в США сказал, где искать источник распространения COVID

Он отметил, что сейчас группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) работает в Ухане со своими китайскими коллегами. Они пытаются получить всю имеющуюся информацию. Дипломат отметил, что их работу очень поддерживают.

Тянькай заострил внимание на том, что «были сообщения СМИ о более ранних случаях [заражения] в других частях мира».

«Так что, безусловно, есть необходимость далее вести поиски по всему миру, чтобы действительно установить источник распространения вируса, чтобы человечество было лучше подготовлено, когда мы вновь столкнемся с другим вирусом», — подчеркнул посол КНР в США.

Дипломат призвал «не политизировать» вопрос о происхождении вируса и «позволить ученым выполнять свою работу».

Эксперты ВОЗ, которая отправилась в китайский город Ухань, обнаружили там «важные улики». Они касаются роли рынка морепродуктов «Хуанань» в распространении новой коронавирусной инфекции. Как отметил ученый, делегаты миссии сосредоточили свое внимание на потенциальной роли животных во вспышке, эпидемиологии и распространении вируса, и на результатах исследования проб окружающей среды.