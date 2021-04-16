Распространение личных данных в Белоруссии подведут под статью

В Белоруссии введут уголовную ответственность за намеренное распространение информации о личной жизни и персональных данных человека. Об этом депутаты страны договорились, подписав в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщило агентство «БелТА».

Глава Минюста республики Олег Слижевский рассказал, что данный проект предлагает ввести уголовную ответственность за ряд противоправных действий, напомнили в «Газета.ru». Документ предполагает, «введение уголовной ответственности за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия».