Распространение COVID-19 в Италии замедлилось

За последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в Италии увеличилось на 2 357 человека. Этот показатель гораздо меньше, чем накануне — 3 012 пациент. На пике распространения COVID-19 каждый день в стране заболевали свыше шести тысяч человек.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на итальянское управление гражданской обороны, всего в стране выявлено более 195 тысяч случаев заражения. Умерли от его последствий свыше 26,3 тысяч человек.

Управление подчеркнуло, что число зараженных итальянцев постоянно уменьшает с 20 апреля. Сейчас их число составляет 15,8 тысяч человек.

Посол РФ в Риме Сергей Разов сообщил агентству, что уже три итальянские провинции обратились в российскую дипмиссию с просьбой о помощи в борьбе с COVID-19. Официальные обращения поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеция-Джулио.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что некоторые страны Европы хотели бы обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией, но им запретили «старшие товарищи».