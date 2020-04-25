Распространение COVID-19 в Италии замедлилось
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на итальянское управление гражданской обороны, всего в стране выявлено более 195 тысяч случаев заражения. Умерли от его последствий свыше 26,3 тысяч человек.
Управление подчеркнуло, что число зараженных итальянцев постоянно уменьшает с 20 апреля. Сейчас их число составляет 15,8 тысяч человек.
Посол РФ в Риме Сергей Разов сообщил агентству, что уже три итальянские провинции обратились в российскую дипмиссию с просьбой о помощи в борьбе с COVID-19. Официальные обращения поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии и Фриули-Венеция-Джулио.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что некоторые страны Европы хотели бы обратиться к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией, но им запретили «старшие товарищи».