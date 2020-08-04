Распродажу тюрем объявили на Украине

Большую распродажу тюрем проведут на Украине с 6 августа. Торги решили организовать на территории Ирпенского исправительного центра под Киевом.

«Министр юстиции Денис Малюська примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем, которая будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу: государственного учреждения „Ирпенский исправительный центр (№ 132)“», — сообщила пресс-служба украинского Министерства юстиции.

Во время торгов министр планирует рассказать о дальнейших планах по продаже тюрем. Кроме того, он затронет вопрос использования полученных денег.

Ирпенский исправительный центр находится в 14 километрах от Киева. В 2019 году было принято решение оптимизировать учреждение с помощью его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019-го. На продажу выставят объекты недвижимости учреждения.

Ранее Малюська предложил провести эксперимент, предоставляя за деньги камеры в СИЗО с улучшенными условиями. В следующем году власти должны будут решить, стоит ли закреплять такую идею на законодательном уровне.