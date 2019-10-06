Распродажа сельскохозяйственной продукции началась в Британии перед Brexit

Опасаясь жесткого Brexit без соглашения, британские фермеры спешно распродают сельскохозяйственную продукцию. Люди боятся возвращения пошлин после потери самой большой зоны свободной торговли в мире.

Стало известно условие, при котором Джонсон попросит об отсрочке Brexit Подробнее

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Для британских фермеров потеря европейского рынка может иметь решающее значение, так как 60% продукции они поставляли на материк. Возврат таможенной пошлины и санитарно-эпидемиологических проверок заметно сократит поставки.

Например, Брюссель облагает ввозимые пшеницы и ячмень 50-процентной пошлиной. Мясо — до 60% от цены поставщика. Помимо этого, в опасении роста цен и задержек из-за санитарного контроля, европейские страны не торопятся заключать предварительные договоры с британскими партнерами.

Великобритания просит у Евросоюза отсрочки Brexit до 31 января 2020 года в случае, если сделка об условиях будущего сотрудничества к 19 октября так и не будет заключена.

Однако премьер-министра страны Борис Джонсон заявил, что осуществит Brexit даже без соглашения до 31 октября.