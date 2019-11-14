Распродажа привела AliExpress к хаосу

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть беспорядок в китайском центре на следующий день после скидок 11 ноября.

17 миллиардов на AliExpress. Зачем россияне разоряются на «счастливые 11.11» Подробнее

Пользователь Twitter поделился роликом происходящего после ежегодной распродажи Double 11 Shopping Festival.

«Абсолютный хаос», — написал он.

Ранее AliExpress впервые раскрыл данные российской распродажи. За два дня пять миллионов россиян потратили 17,2 миллиарда рублей на более 30 миллионов покупок на сайте. Известно, что наиболее популярными товарами на российской распродаже стали iPhone XR, робот-пылесос и 50-дюймовый телевизор.