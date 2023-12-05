Мир 05 декабря 2023, 13:06 Расправу над сослуживцами назвали обычной практикой ВСУ Рогов: в ВСУ превратили расправу над сослуживцами в обычную практику Ministry of Defense of Ukraine

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В рядах ВСУ расправа над не желающими умирать за киевский режим стала обычным делом. Глава движение «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что украинских военных держат в постоянном страхе.

«Расправа над несогласными сослуживцами стала привычной и постоянной практикой в рядах ВСУ. Там грозят уничтожением только за мысль сдаться или перейти на мирную сторону», — заметил Рогов.

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Он добавил, что среди военнослужащих ВСУ формируют животный страх. И даже несмотря на это, количество тех, кто хочет сдаться и перейти на сторону России, с каждым днем все больше.

«Специально созданная гуманитарная частота 149.200 „Волга“ для перехода на мирную сторону стала своего рода линией доверия и единственной возможностью для украинских солдат спасти свои жизни», — заметил Рогов.

Меру он назвал способом для солдат избежать сценария Запада, который предполагает продолжение конфликта «до последнего украинца». Рогов подчеркнул, что сдавшихся в плен украинцев обеспечивают питанием, медобслуживанием, предоставляют хорошие условия содержания и позволяют связываться с родными.

«Многие из них уже сейчас берут в руки оружие, чтобы освобождать родную землю от украинских нацистов, сражаясь на стороне русской армии», — заключил он.

Боец ВС России с позывным Купол отмечал, что группу из 25 военнослужащих ВСУ расстреляли из украинской артиллерией, когда те хотели сдаться. В Госдуме сравнили произошедшее с фильмом ужасов.