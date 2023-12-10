Мир 10 декабря 2023, 11:58 Расправлялся с украинцами. Путин напомнил, кому Зеленский аплодировал в Канаде Путин высказался об аплодисментах солдату СС в парламенте Канады РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время неформального общения с участниками спецоперации в Кремле вспомнил об аплодисментах Владимира Зеленского солдату СС, которого пригласили в парламент Канады. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой показал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, весь парламент аплодировал «старому нацисту, солдату СС, который на Украине расправлялся с мирными гражданами».

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«Немцы для этого прежде всего использовали националистов, солдат СС. И действующий президент Украины встал, хотя спикер ему напомнил, что этот человек во время Второй мировой войны воевал с Россией. А кто тогда воевал против России — фашисты. Это же все знают, и президент Украины это знал», — сказал глава государства.

Он назвал этот случай проявлением нацизма. Путин подчеркнул, что на Украине сейчас происходят страшные вещи.

«Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты, это очевидный факт», — подытожил российский лидер.

В конце сентября на заседание парламента Канады во время визита Зеленского пригласили ветерана 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько). Его представили как «борца против русских». Все присутствующие в парламенте аплодировали нацисту.

Чествование Хунки в Канаде вызвало негативную реакцию многих стран, включая Россию. Канадские власти также жестко раскритиковали в ООН.

В МИД России заявили, что будут добиваться наказания для ветерана СС. Хунке заочно предъявили обвинения в геноциде жителей Украинской ССР в годы войны. В Минобороны начали прорабатывать вопрос, связанный с его экстрадицией.