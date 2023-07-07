Мир 07 июля 2023, 02:47 «Распахнули врата в ад». Открытие границ для украинских беженцев сочли в Польше фатальной ошибкой NDP: открытие границ Польши для украинских беженцев стало фатальной ошибкой РИА «Новости»

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Власти Польши приняли неправильное решение, открыв границы для украинских беженцев. По сути, они «распахнули ворота в ад», поделился своим мнением обозреватель Макер Галаш в статье для Niezalezny Dziennik Polityczny.

«Открытие границ для украинских беженцев было фатальной ошибкой. Это все равно, что открыть врата в ад, из которого сейчас выходят черти», — высказался автор публикации.

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Журналист добавил, что украинские беженцы помимо требования оплаты, бесплатного проживания и медицинского обслуживания занимаются мошенничеством. Они переезжают из одной страны в другую для оформления и получения различных льгот. И этим значительно ослабляют экономику принимающих стран.

Галаш отметил, что украинцы свободно провозят в Европу через Польшу западное оружие, чтобы продавать его на черном рынке. А последние новости с Украины, по его данным, доказывают бесчеловечное отношение к жизням не только военнослужащих, но и детей, которых вывозят на органы.

Ранее украинские беженцы в польском Познани попросили местные власти не выселять их из общежития, в котором они только обосновались. Власти расторгли договор с владельцем здания и теперь людям предписано покинуть помещения до конца июля.