Мир 05 декабря 2023, 16:08 Раскрыты темы переговоров Путина с лидерами Ближнего Востока Кремль: Путин обсудит с президентом ОАЭ экономику и мировую повестку Keystone Press Agency / Global Look Press

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Международная проблематика, вопросы экономики и инвестиции войдут в повестку встречи президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры запланированы на 6 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в среду отправится с визитом в ОАЭ. По данным пресс-службы, стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, лидеры акцентируют внимание на международной проблематике, в частности, ближневосточном кризисе.

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Затем Путин посетит Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияде российский лидер планирует обговорить сотрудничество в торговле, инвестиционной области. Путин и Аль Сауд обменяются мнениями о новых вызовах на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили, что вопросы, связанные с нефтяным рынком, всегда обсуждаются российским лидером со странами, входящими в ОПЕК.