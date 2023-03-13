Мир 13 марта 2023, 03:24 Раскрыты тайные причины финансирования США и НАТО конфликта на Украине American Thinker: США экономят на утилизации, отправляя устаревшее оружие на Украину Википедия

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Соединенные штаты отправляют на Украину списанное и устаревшее вооружение, так как это выгоднее, чем его демилитаризация и утилизация. Об этом в издании American Thinker написал обозреватель Роджер Смит.

«Процесс обезвреживания оружия стоит очень дорого. Отправляя Украине старое вооружения, срок хранения и эксплуатации которого подходит к концу, США и их союзники по НАТО просто-напросто избавляют себя от этих расходов», — заявил Смит.

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Процесс демилитаризации или обезвреживания предметов военного назначения несет для страны большие расходы. Обозреватель подсчитал, что утилизация поставленного на Украину вооружения на сумму 46,6 миллиарда долларов, обошлась бы США и союзникам по НАТО примерно в 35 миллиардов долларов.

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Однако количество подлежащего списанию вооружения подходит к концу, все чаще призывы в поддержку Киева не встречают одобрения в США. Автор материала считает, что в скором времени США и НАТО изменят политику в отношении помощи Украине, чтобы избежать издержек военно-промышленного комплекса.