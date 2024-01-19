Важное 19 января 2024, 16:08 Раскрыты сроки принятия 13-го пакета санкций ЕС против России Bloomberg: 13-й пакет санкций против России ЕС может принять к 24 февраля РИА «Новости»

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ЕС собирается принять новый санкционный пакет против России к 24 февраля, сообщил Bloomberg. Обсуждение его уже идет — он может включать дополнительные торговые ограничения и меры против якобы обхода уже существующих санкций.

По информации источников агентства, новые ограничения обсуждали на встрече послов европейских стран в минувшую среду, 17 января.

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По оценке Bloomberg, согласовать пакет будет непросто с учетом того, что предыдущий обсуждали и принимали спустя много недель обсуждений.

Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций в декабре прошлого года, введя запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Помимо этого, ограничения затронули продукции и технологий двойного назначения, например, литиевые аккумуляторы и комплектующие для беспилотников.

Ввел ЕС и запрет на импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Помимо этого, европейские компании обязали указывать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт некоторых видов товаров двойного назначения в Россию.