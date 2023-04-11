Мир 11 апреля 2023, 04:52 Раскрыты сомнения США в успехе контрнаступления ВСУ WP: США сомневаются в успешном контрнаступлении Киева из-за проблем с комплектованием ВСУ Pxhere

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В США сомневаются в том, что контрнаступление украинских военных приведет к ожидаемому результату. Как сообщила газета The Washington Post, это следует из секретных документов разведки США, которые ранее попали в Сеть.

В материалах, на которых стоит гриф «совершенно секретно», указано о недостатках формирования и обеспечения сил. Кроме того, в статье также указано, что, как ожидается, контрнаступление ВСУ приведет лишь к скромному успеху. Все из-за проблем Киева с сосредоточением войск, а также с нехваткой боеприпасов.

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Такие данные, как подчеркнуто в материале, отличаются от публичных заявления администрации президента США Джо Байдена. Последние пытаются уверить общественность в жизнеспособности армии Украины. Эксперты сходятся во мнении, что указанное в статье придаст смелости критикам, которые выступают за прекращение украинского конфликта.

Утечка секретных материалов Пентагона, которые касаются планов по подготовке ВСУ к контрнаступлению, не повлияла на поддержку со стороны США Украины.

Утечка американских секретных документов не повлияла на отношения Киева с западными союзниками, отметил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Секретные документы, по его словам, не выдали фактов, о которых бы сами власти страны не заявляли бы.