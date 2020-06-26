Раскрыты секреты воспитания детей принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не кричат на детей и не ставят их в угол. Физическое насилие в семье монархов запрещено, отметил источник, близкий к королевской паре.

Провинившийся ребенок должен сесть на специальную софу для серьезной беседы. Герцоги просят наследника назвать причину плохого поступка. После они объясняют возможные последствия подобного поведения.

Миддлтон отличается строгим нравом, признался друг семьи. Она всегда выслушивает своих детей, но иногда может проявить твердость, несмотря на капризы и уговоры отпрысков. Принц Уильям мягче в вопросах воспитания.

Малолетние наследники могут проявить характер во время обеда. Если детям не понравится блюдо, они громко об этом заявят.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. О помолвке они объявили в ноябре 2011-го. Свадебная церемония состоялась спустя год.