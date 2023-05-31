31 мая 2023, 02:09
Раскрыты самые популярные дисциплины чемпионата Европы по сексу
Сексолог Макеева назвала самые популярные дисциплины чемпионата Европы по сексу
Оральные ласки являются самой интересной дисциплиной первого чемпионата Европы по сексу. Такое мнение выразила сексолог Ирина Макеева в беседе с изданием «Газета.ru».
«[Наиболее интересные дисциплины — это] „Оральный секс“ и „Самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей“, так как секс без художества лишен глубины. В сексе обязательно должны быть элементы не только спорта, но и чувственности», — заявила эксперт.
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В том числе сексолог отметила, что подобные соревнования способны обрадовать сразу всех участников. Занятие сексом сплотит единомышленников и доставят им удовольствие. Однако для конкурса должны быть реалистичные условия. Например, его не следует включать в настоящую Олимпиаду и транслировать по федеральным каналам.
Шведская федерация секса приравняла половую связь к спорту, поэтому решила организовать первый в истории чемпионат Европы по интиму. Открытие необычного состязания пройдет 8 июня. Команды из 20 стран уже готовы поучаствовать в конкурсе, однако прием заявок еще не закончился.
Состязание пройдет в 16 дисциплинах, среди них есть соблазнение, разные виды массажа, выносливость, лучшая поза и другие составляющие.
Спортсмены
Швеция
Секс
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