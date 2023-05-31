Мир 31 мая 2023, 02:09 Раскрыты самые популярные дисциплины чемпионата Европы по сексу Сексолог Макеева назвала самые популярные дисциплины чемпионата Европы по сексу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оральные ласки являются самой интересной дисциплиной первого чемпионата Европы по сексу. Такое мнение выразила сексолог Ирина Макеева в беседе с изданием «Газета.ru».

«[Наиболее интересные дисциплины — это] „Оральный секс“ и „Самая художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей“, так как секс без художества лишен глубины. В сексе обязательно должны быть элементы не только спорта, но и чувственности», — заявила эксперт.

Реклама

В том числе сексолог отметила, что подобные соревнования способны обрадовать сразу всех участников. Занятие сексом сплотит единомышленников и доставят им удовольствие. Однако для конкурса должны быть реалистичные условия. Например, его не следует включать в настоящую Олимпиаду и транслировать по федеральным каналам.

Шведская федерация секса приравняла половую связь к спорту, поэтому решила организовать первый в истории чемпионат Европы по интиму. Открытие необычного состязания пройдет 8 июня. Команды из 20 стран уже готовы поучаствовать в конкурсе, однако прием заявок еще не закончился.

Состязание пройдет в 16 дисциплинах, среди них есть соблазнение, разные виды массажа, выносливость, лучшая поза и другие составляющие.