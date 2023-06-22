Мир 22 июня 2023, 04:04 Раскрыты причины страха украинских пилотов перед полетами Ntv: украинские пилоты боятся садиться за штурвал из-за больших потерь в ходе наступления Pxhere

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Украинские пилоты боятся садиться за штурвал самолетов из-за больших потерь, которые ВСУ несет в ходе контрнаступления, а также из-за превосходства ВВС России. Об этом заявили в материале немецкого телеканала Ntv.

ВВС Украины, как заметили авторы материала, проигрывают российским силам в техническом аспекте. Как пояснил один из украинских пилотов по имени Алексей, из-за этого Киев несет крупные потери. По словам украинского военного, ВВС страны не хватает современного оборудования. Многие молодые пилоты, добавил Алексей, «не выдерживают своих первых вылетов».

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Также на фоне этих событий и неудач многие летчики пребывают в шоке и, как подчеркнул украинский пилот, они не хотят садиться за штурвалы самолетов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что российская военная авиация безукоризненно проявила себя в зоне специальной операции, демонстрируя профессионализм и мастерство. Как отметил глава государства, пехотные подразделения на поле боя «всегда ждут» авиацию, «и эти ожидания, как правило, оправданы».

Минобороны России ранее показало кадры ликвидации российским истребителем Су-35С самолета ВСУ. В ролике показали подготовку экипажа к полету. Во время вылета пилоты обнаружили украинский самолет, навели прицел и уничтожили его.