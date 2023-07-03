03 июля 2023, 18:42
Раскрыты причины отказа Польши ремонтировать танки Leopard для ВСУ
Премьер Польши Моравецкий пожаловался на нехватку запчастей для ремонта танков Leopard
Польша не смогла открыть центр по ремонту танков Leopard для украинских военных, так как столкнулась с нехваткой запчастей для боевых машин. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он подчеркнул, что страны пока не смогли договориться о том, как проводить ремонтные работы, поэтому сейчас Польша ждет от Германии первого шага.
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«Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте в то время, когда не хватает запчастей», — заявил Моравецкий.
Глава польского правительства добавил, что страна заинтересована в том, чтобы открыть у себя сервис по ремонту немецких танков, но без сотрудничества Германии о его создании пока не может быть и речи.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что польский оборонный концерн PGZ выставил цену в 100 тысяч евро за первичную диагностику немецких танков, что почти в 10 раз больше, чем эти услуги стоят в Германии. При этом компания отказалась давать дальнейшие гарантии на использование боевых машин.
Журналисты отметили, что это только одна из причин отсутствия контракта между польской компанией и немецкими производителями танков.
В качестве еще одной версии они назвали давние разногласия между Германией и Польшей на политическом уровне. В частности, Моравецкий неоднократно упрекал канцлера Олафа Шольца в задержке поставок боевой техники для Украины.
Германия
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Польша
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