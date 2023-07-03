Мир 03 июля 2023, 18:42 Раскрыты причины отказа Польши ремонтировать танки Leopard для ВСУ Премьер Польши Моравецкий пожаловался на нехватку запчастей для ремонта танков Leopard Википедия

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Польша не смогла открыть центр по ремонту танков Leopard для украинских военных, так как столкнулась с нехваткой запчастей для боевых машин. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что страны пока не смогли договориться о том, как проводить ремонтные работы, поэтому сейчас Польша ждет от Германии первого шага.

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«Из того, что я знаю, главной проблемой является нехватка запчастей для Leopard. Тяжело говорить о ремонте в то время, когда не хватает запчастей», — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства добавил, что страна заинтересована в том, чтобы открыть у себя сервис по ремонту немецких танков, но без сотрудничества Германии о его создании пока не может быть и речи.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что польский оборонный концерн PGZ выставил цену в 100 тысяч евро за первичную диагностику немецких танков, что почти в 10 раз больше, чем эти услуги стоят в Германии. При этом компания отказалась давать дальнейшие гарантии на использование боевых машин.

Журналисты отметили, что это только одна из причин отсутствия контракта между польской компанией и немецкими производителями танков.

В качестве еще одной версии они назвали давние разногласия между Германией и Польшей на политическом уровне. В частности, Моравецкий неоднократно упрекал канцлера Олафа Шольца в задержке поставок боевой техники для Украины.