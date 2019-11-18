Раскрыты преступления британцев в Афганистане и Ираке

Журналистом из-за утечки удалось заполучить документы, которые правительство держало в секрете. В них имеются доказательства того, что солдаты неоднократно грубо нарушали положения Женевской конвенции.

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Среди преступлений, которые пыталось скрыть командование вооруженных сил Великобритании — убийства мирных жителей бойцом Особой воздушной службы (SAS) войск спецназначения, а также пытки и изнасилования, совершенные шотландскими пехотинцами батальона Black Watch.

В преступлениях якобы разбиралась британская прокуратура, однако наказание никто не понес.

Один из тех, кто участвовал в расследовании утверждал, что постоянно ощущал давление со стороны британского Министерства обороны, которое не хотело огласки документов, а также их передачу в прокуратуру или суд.

Авторы расследования уверены, что оно инициирует расследованиями данных военных преступлений, к которым, как предполагается, причастны британские военнослужащие, займется Международный уголовный суд.