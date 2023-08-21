Мир 21 августа 2023, 02:46 Раскрыты потери Польши за время СВО на Украине Mysl Polska: на Украине погибли более 10 тысяч поляков РИА «Новости»

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С начала спецоперации на Украине погибли не менее 10 тысяч поляков. Об этом сообщило издание Mysl Polska.

Авторы статьи указали, что большая часть погибших в статистике значится как добровольцы ВСУ или иностранные наемники, однако в реальности они продолжали оставаться польскими военнослужащими и резервистами. На линии боевого соприкосновения их отправляли под легендой «добровольцев».

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В настоящее время в рядах армии Польши состоят лишь 160 тысяч человек, из них 60 тысяч приходится на сухопутные войска. За 1,5 года 10 тысяч наемников погибли на Украине. Такие потери имеют существенные последствия для обороны страны и могут вызвать «определенные социально-политические» проблемы, резюмировали журналисты.

Ранее западные аналитики выяснили, что с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли более 150 тысяч убитыми и ранеными. По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, после разгрома контрнаступления на Украине приготовили более 120 тысяч могил.