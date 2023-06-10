Мир 10 июня 2023, 23:29 Раскрыты последствия расследования диверсий на «Северных потоках» для НАТО WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» поссорит Германию и Польшу Danish Defence

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Расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может привести к усилению напряженности в НАТО и больше осложнить отношения между Германией и Польшей. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Как заявили официальные лица ФРГ, польские власти держали в неведении о расследовании в отношении яхты «Андромеда», указано в статье. Это зарегистрированное в Польше судно якобы использовали для доставки взрывчатки к «Северным потокам».

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Впервые о судне заговорили в октябре 2022 года. Это произошло по наводке западной разведки. Данные о яхте поступили от неназванного лица на Украине, которое занималось сбором информации в интересах небольшой европейской страны, отмечается в статье.

«Расследование может усилить напряженность в рядах НАТО, что еще больше осложнит отношения между ФРГ и Польшей», — отметили авторы материала.

До этого газета сообщила, что немецкие следователи изучают улики, свидетельствующие о том, что диверсанты при подрыве «Северных потоков» использовали Польшу в качестве оперативной базы. А франкоязычный бельгийский телеканал RTBF сообщил, что через некоторое время после подрыва российских газопроводов ЦРУ уведомляло Бельгию о предполагаемой роли Украины в теракте на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».