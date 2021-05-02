Раскрыты подробности дела о покушении на Лукашенко

Обвиняемые в подготовке госпереворота и покушении на президента планировали «перехватить» внешние финансовые потоки. Об этом заявил замминистра внутренних дел и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.

По словам Карпенкова, планировавшие госпереворот люди не похожи ни на революционеров, ни на героев, готовых жертвовать собой. Он отметил, что они являются мелкими мошенниками, которые хотят получить финансирование для своей идеи. Замминистра сравнил таких людей в ворами, которые хотят друг друга обворовать.

«И вот они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск, заблокируют внутренние войска, а лучше целый Минск. Поэтому все это мошеннические темы с одной лишь целью — перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать», — заявил Карпенков в эфире телеканала СТВ.

Он добавил, что обвиняемые в подготовке госпереворота хотели поделить деньги. Тогда финансы ушли бы «в никуда».

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании людей, готовивших на него и его детей покушение. По информации главы республики, к этому причастны американские спецслужбы.