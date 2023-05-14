Мир 14 мая 2023, 00:49 Раскрыты планы Зеленского по нападению на территории России WP: Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода «Дружба» РИА «Новости»

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The Washington Post со ссылкой на секретные данные Пентагона, оказавшиеся в Сети в результате утечки, сообщила о планах президента Украины Владимира Зеленского. По данным журналистов, он планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию.

Согласно переписке украинского лидера с военным командованием, Зеленский не оставляет планы поражать цели внутри российских границ. Он хочет использовать для этого ракеты большой дальности, хотя официально заверял, что не будет применять поставляемое Западом вооружение для ударов по территории России.

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В одном из документов под грифом «совершенно секретно» сообщается, что в конце января Зеленский предложил наносить удары по России и перебросить туда украинские войска, чтобы занять приграничные российские города. В конце февраля украинский президент в разговоре с главкомом ВСУ Залужным обеспокоился отсутствием ракет большой дальности для достижения мест дислокации российских войск внутри страны.

Еще один документ свидетельствует, что Зеленский предложил атаковать беспилотниками места дислокации в Ростове. А предложение подорвать нефтепровод «Дружба» украинский лидер озвучил в середине февраля на встрече с вице-премьером Юлией Свириденко.

При этом президент Украины «проявлял гнев в отношении Венгрии и потому мог высказывать гиперболизированные и бессмысленные угрозы», указано в материале.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападение на российский участок нефтепровода «Дружба» представляет опасность для энергетической безопасности стран Центральной Европы, продолжающих получать сырье.