Мир 31 мая 2023, 10:41 Раскрыты нюансы повторного получения шенгенской визы в разных странах My Trip: Франция стала одной из самых лояльных стран при повторном получении визы Freepik

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Франция оказалась одной из самых лояльных к туристам стран при повторном получении шенгенской визы. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на визовый центр My Trip.

«Франция выдает мультивизу минимум на полгода, а при хорошей визовой истории — от двух до пяти лет», — написало издание.

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Бывает, что документ одобряют только на три месяца, если на счетах человека небольшие суммы. К тому же Франция обращает внимание на место жительства. Например, страна отдаст предпочтение заявителю, который живет в Москве, а не в регионе.

Италия при выдаче виз действует рандомно. Как отметили специалисты, определенных закономерностей нет, но чаще всего страна дает путешественникам документ на короткий срок — до полугода. Любопытно, что прошлые шенгенские визы, выданные другими странами, Италия может совсем не засчитать.

Самой предсказуемой в плане выдачи виз специалисты считают Испанию. Если у туриста уже была виза, то новую он получит на три месяца, если человек подает документы впервые — то только на месяц.

Без проблем шенгенские визы россиянам выдают Венгрия и Греция. При обращении в посольства этих стран потребуется намного меньше времени для того, чтобы записаться на подачу документов.

Ранее Минэкономразвития назвало сроки запуска системы электронных виз для иностранных туристов. Их решили создать для туристов после ухода из России систем Visa и MasterCard. Удаленная идентификация позволит иностранцам из любой страны получить карту у себя дома.