Мир 23 июня 2023, 15:07 Раскрыты имена попавших под новые санкции ЕС россиян Евросоюз ввел санкции против главкома Сухопутных войск Лапина и российских военкоров РИА «Новости»

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Руководство Евросоюза раскрыло подробности 11-го санкционного пакета против России. В черные списки внесли более 100 россиян, и компаний чьи активы подлежат заморозке. Среди тех, кто попал под новые ограничения, оказались начальник главного штаба Сухопутных войск Александр Лапин, военные корреспонденты Андрей Медведев, Семен Пегов и Александр Сладков. Полный текст документа опубликовали на сайте Еврокомиссии.

Ограничения ввели против сыновей бывшего генерального прокурора Игоря и Артема Чайки, заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой, а также сбежавшего из-под ареста в Италию сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса и политолога Сергея Караганова. В список юридических лиц включили телеканал «Звезда», завод имени Свердлова и еще 86 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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«Звезда» оказался не единственным российским СМИ, попавшим под ограничения со стороны Евросоюза. После введения санкций прекратили действия лицензий на вещание и работу в европейских странах RT Balkan, «Царьграда», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехона».

Новый пакет антироссийских санкций страны Евросоюза утвердили в минувшую среду, 21 июня. Основной целью новых ограничений назвали противодействие обходу уже введенных ограничений.