Мир 01 апреля 2023, 03:54 Раскрыты детали уголовного обвинения против Трампа Associated Press: Трампу предъявят минимум одно обвинение в уголовном преступлении РИА «Новости»

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Бывшему президенту США Дональду Трампу намерены предъявить как минимум одно обвинение в уголовном преступлении. Об этом сообщило Associated Press. В своем материале авторы сослались на близкие к ситуации источники.

Как подчеркнули источники агентства, обвинения в адрес Трампа связаны с фальсификацией деловой документации.

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Бывший глава Белого дома получил повестку на явку в суд 4 апреля. Как сообщали СМИ, повестка по делу о том, что политик якобы дал деньги порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение об их романе. Сам Трамп во время явки в суд намерен заявить о своей невиновности. Как отметил его адвокат Джо Такопина, после этого сторона защиты начнет представлять ходатайства о вероятной юридической ответственности в этом деле.

Политолог Данила Гуреев в разговоре с «360» отметил, что американская элита намерена не допустить возвращения к власти Трампа. Сейчас в ход пойдут любые меры вплоть до его ареста. Гуреев отметил, что уже на выборах в 2020 году элиты США не допустили победы Трампа. В ход, в частности, пошли махинации с голосованием по почте. Эти выборы собеседник «360» назвал самыми недемократическими за всю историю страны.