16 февраля 2024, 17:56
Раскрыты детали договора о гарантиях безопасности Германии и Украины
Германия дала гарантии безопасности Украине на 10 лет
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом договор о гарантиях безопасности рассчитан на 10 лет. Полный текст документа опубликовали на сайте украинского лидера.
Соглашение предусматривает выделение военной помощи Украине на общую сумму более семи миллиардов евро только в этом году. При этом страна дала гарантии, что военные станут использовать оружие с выполнением международных норм Устава ООН.
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Также оба государства усилят сотрудничество в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах. Целями соглашения назвали защиту и восстановление территориальной целостности Украины.
Для их реализации Германия взяла на себя обязательства усиливать санкции против России, а также принимать меры к другим странам, которые помогают в обходе ограничений.
Кроме того, страна займется поиском возможности направить замороженные российские активы в поддержку Украины, а с партнерами по Евросоюзу и странам G7 станет основателем «трибунала для расследования преступлений против Украины».
Германия стала второй страной, которая предоставила Украине гарантии безопасности. В начале января такой же договор подписал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев.
Аналогичное соглашение президент Украины Владимир Зеленский планирует заключить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым встретится перед своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности.
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Олаф Шольц
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