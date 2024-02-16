Мир 16 февраля 2024, 17:56 Раскрыты детали договора о гарантиях безопасности Германии и Украины Германия дала гарантии безопасности Украине на 10 лет Michael Kappeler / Global Look Press

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Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом договор о гарантиях безопасности рассчитан на 10 лет. Полный текст документа опубликовали на сайте украинского лидера.

Соглашение предусматривает выделение военной помощи Украине на общую сумму более семи миллиардов евро только в этом году. При этом страна дала гарантии, что военные станут использовать оружие с выполнением международных норм Устава ООН.

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Также оба государства усилят сотрудничество в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах. Целями соглашения назвали защиту и восстановление территориальной целостности Украины.

Для их реализации Германия взяла на себя обязательства усиливать санкции против России, а также принимать меры к другим странам, которые помогают в обходе ограничений.

Кроме того, страна займется поиском возможности направить замороженные российские активы в поддержку Украины, а с партнерами по Евросоюзу и странам G7 станет основателем «трибунала для расследования преступлений против Украины».

Германия стала второй страной, которая предоставила Украине гарантии безопасности. В начале января такой же договор подписал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев.

Аналогичное соглашение президент Украины Владимир Зеленский планирует заключить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым встретится перед своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности.