Раскрыто значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса

V в названии российской вакцины «Спутник V» — это не римская цифра, а буква, которая означает победу над коронавирусом. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после доставки первой партии препарата в Аргентину.

«V в названии нашей вакцины означает победу, и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием. <…> Вся страна наблюдала, как самолет с первой партией вакцины приземлился в аэропорту Эсейса в канун Рождества, с надеждой на начало новой эпохи, свободной от COVID-19», — приводит РИА «Новости» слова Дмитриева.

Первые 300 тысяч доз российской вакцины от 2019-nCoV привезли в Аргентину 24 декабря. Сначала прививки будут делать врачам, после новой поставки — пожилым, сотрудникам безопасности и полицейским. После этого очередь дойдет до остальных. Самолет с препаратом встретили глава правительства Аргентины Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.