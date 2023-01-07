Мир 07 января 2023, 03:17 Раскрыто условие для сокращения оборонного бюджета США Bloomberg: республиканец Кевин Маккарти предложил сократить оборонные расходы США Pxhere

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Республиканец Кевин Маккарти выдвинул на обсуждение возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на 75 миллиардов долларов. Такая сделка позволит ему избраться на пост спикера Палаты представителей, сообщило агентство Bloomberg.

«Часть обсуждаемого соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года. Расходы на национальную оборону составили в 2022 году около 782 миллиардов, они выросли на 75 миллиардов до 857 миллиардов в 2023 году», — говорится в материале.

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Выборы в Конгрессе США длятся уже четвертый день. За 11 раундов голосования выявить победителя не удалось. Спикера будут выбирать до тех пор, пока один из кандидатов не получит требуемые 2018 голосов.

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Ранее бывшего американского лидера Дональда Трампа выдвинули на пост спикера Палаты представителей США. С таким предложением выступил республиканец Мэтт Гетц после 10 неудачных голосований. Он считает, что во времена президентства Трампа во внутренней и внешней политике страны наблюдались успехи.