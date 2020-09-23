Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона по ситуации с Навальным

«Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель „Новичка“ живет там», — пишет Monde.

Президент Франции заявил, что Париж провел собственный анализ вещества, которым якобы был отравлен Навальный, и настаивает, что это был яд «Новичок». Он призвал Москву внести ясность по расследованию.

Кремль в свою очередь сообщил, что Путин в беседе с Макроном подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны. Он настаивает на передаче материалов по делу в Россию из Германии.

Monde утверждает, что российский лидер напомнил во время беседы с Макроном, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие, и предположил, что Навальный мог отравиться сам. Макрон отверг эту версию, но о причинах его несогласия газета не сообщает.