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    23 сентября 2020, 01:12

    Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона по ситуации с Навальным

    Наталья Жуковская

    Путин и Макрон 14 сентября в телефонной беседе обсудили ситуацию с Навальным, и российский лидер призвал коллегу обратить внимание и на другие версии инцидента, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde. По мнению главы государства, некоторые версии ведут в Латвию, где живет один из создателей «Новичка».
    Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона по ситуации с Навальным

    «Господин Путин считает, что надо изучать и другие версии, например, версию, которая ведет в Латвию, поскольку изобретатель „Новичка“ живет там», — пишет Monde.

    Президент Франции заявил, что Париж провел собственный анализ вещества, которым якобы был отравлен Навальный, и настаивает, что это был яд «Новичок». Он призвал Москву внести ясность по расследованию.

    Кремль в свою очередь сообщил, что Путин в беседе с Макроном подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны. Он настаивает на передаче материалов по делу в Россию из Германии.

    Monde утверждает, что российский лидер напомнил во время беседы с Макроном, что Навальный в прошлом уже симулировал плохое самочувствие, и предположил, что Навальный мог отравиться сам. Макрон отверг эту версию, но о причинах его несогласия газета не сообщает.

    Новости SMI.FM