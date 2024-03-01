Мир 01 марта 2024, 16:57 Раскрыто содержание мирного договора между Россией и Украиной 2022 года WSJ: проект договора о мире допускал вступление Украины только в ЕС РИА «Новости»

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Разработанный по итогам серии переговоров российской и украинской делегаций проект договора о мирном соглашении предусматривал вступление Украины только в Евросоюз и исключал подачу заявки в НАТО. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, доставшая копию документа.

Среди других требований, на которых настаивала Россия были запрет на размещение иностранного оружия на территории Украины, сокращение численности ВСУ и признание Крыма российским.

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Украинская делегация отказалась от подписания пункта о русском языке, который предложили уравнять в правах с украинским, имеющим статус государственного.

В соглашении не фигурировали Донецкая и Луганская Народная Республики, которые Россия к этому времени признала независимыми государствами.

Стороны договорились, что этот вопрос обсудят президент Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский после того, как обе стороны ратифицируют договор.

Гарантами выполнения соглашения планировали сделать США, Великобританию, Францию и Китай. На них возлагались обязанности по защите Украины, если произойдет нарушение любого из пунктов договора.