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    20 сентября 2020, 14:28

    Раскрыто место учебы внучек Лукашенко

    Алена Макаренко

    Средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий раскрыл место обучения своих трех дочерей. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь».
    Раскрыто место учебы внучек Лукашенко

    Все они учатся в Минской международной гимназии.

    «Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов: Минская международная гимназия», — отметил Дмитрий Лукашенко.

    Младшая дочка пошла в первый класс.

    Ранее в СМИ появилась информация, что внучки главы республики ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Точно так же, как и его младший сын Николай.

    Колю Лукашенко «переправили в Москву в обстановке секретности», писало агентство Ura.ru. В столице он якобы на первое время поселился в посольстве Белоруссии. Предполагалось, что его новое место для получения образования — гимназия при МГУ имени М. В. Ломоносова. Над учебой Лукашенко-младшего в Москве в своем шоу посмеялся российский ведущий Иван Ургант. Однако в образовательном заведении заявили, что такой ученик у них не числится.

    Позже Telegram-канал «Пул Первого» выложил видео из Минска, на котором запечатлен сын Лукашенко.

    В 2020 году Николай Лукашенко окончил девятый класс Острошицкой средней школы. В июне он поступил в лицей БГУ, где хотел учиться по профилю «биология».

    Новости SMI.FM