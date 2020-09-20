Раскрыто место учебы внучек Лукашенко

Все они учатся в Минской международной гимназии.

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов: Минская международная гимназия», — отметил Дмитрий Лукашенко.

Младшая дочка пошла в первый класс.

Ранее в СМИ появилась информация, что внучки главы республики ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Точно так же, как и его младший сын Николай.

Колю Лукашенко «переправили в Москву в обстановке секретности», писало агентство Ura.ru. В столице он якобы на первое время поселился в посольстве Белоруссии. Предполагалось, что его новое место для получения образования — гимназия при МГУ имени М. В. Ломоносова. Над учебой Лукашенко-младшего в Москве в своем шоу посмеялся российский ведущий Иван Ургант. Однако в образовательном заведении заявили, что такой ученик у них не числится.

Позже Telegram-канал «Пул Первого» выложил видео из Минска, на котором запечатлен сын Лукашенко.

В 2020 году Николай Лукашенко окончил девятый класс Острошицкой средней школы. В июне он поступил в лицей БГУ, где хотел учиться по профилю «биология».