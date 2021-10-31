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    31 октября 2021, 02:03

    Раскрыто меню ужина для участников G20

    ANSA: участникам G20 предложили на ужин рыбные блюда

    Дарья Бунякова

    Участникам саммита G20 в Риме предложили на ужин рыбное меню с утонченными блюдами. Одним из посетивших прием стал глава МИД России Сергей Лавров.

    Раскрыто меню ужина для участников G20

    Список блюд, предложенных на ужине, раскрыло агентство ANSA. По его информации, на закуску участникам саммита вынесли маринованный в душистых травах лосось. На приеме предлагалось тыквенное ризотто, а также сибас с зеленью и пирог с картофелем, помидорами, сельдереем и артишоками. На десерт повара приготовили мандариновый крем.

    Всего на приеме присутствовали 120 человек. Для участников ужина подготовили два просторных зала вместимостью по 60 человек. В первом помещении находились лидеры стран со своими супругами, а во втором — министры из делегаций. На приеме в том числе присутствовал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Встречал гостей почетный караул из президентской гвардии.

    Первый день саммита G20 прошел 30 октября в Риме. Президент России Владимир Путин участвует в переговорах по видеосвязи. Такое решение связано с эпидемической ситуацией в стране.