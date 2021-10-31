Раскрыто меню ужина для участников G20

Участникам саммита G20 в Риме предложили на ужин рыбное меню с утонченными блюдами. Одним из посетивших прием стал глава МИД России Сергей Лавров.

Список блюд, предложенных на ужине, раскрыло агентство ANSA. По его информации, на закуску участникам саммита вынесли маринованный в душистых травах лосось. На приеме предлагалось тыквенное ризотто, а также сибас с зеленью и пирог с картофелем, помидорами, сельдереем и артишоками. На десерт повара приготовили мандариновый крем.

Всего на приеме присутствовали 120 человек. Для участников ужина подготовили два просторных зала вместимостью по 60 человек. В первом помещении находились лидеры стран со своими супругами, а во втором — министры из делегаций. На приеме в том числе присутствовал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Встречал гостей почетный караул из президентской гвардии.

Первый день саммита G20 прошел 30 октября в Риме. Президент России Владимир Путин участвует в переговорах по видеосвязи. Такое решение связано с эпидемической ситуацией в стране.