Мир 16 февраля 2023, 05:48 Раскрыто главное опасение США в конфликте на Украине Экс-разведчица США Коффлер: конфликт на Украине может разорвать Европу на куски РИА «Новости»

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Конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми США. В этом и заключается их главное опасение, заявила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News.

Она назвала ситуацию на Украине бесконечным конфликтом, который превращается в очередной Афганистан. Сейчас, как отметила Коффлер, для Пентагона самое время задуматься, какова его конечная цель.

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«У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — считает бывшая разведчица.

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Украинский кризис показал неспособность Пентагона и администрации президента США Джо Байдена строить планы на перспективу. Руководство Штатов Коффлер обвинила в том, что Вашингтон поставляет Украине оружие на огромные суммы, но никто не указывает «конкретных и достижимых целей» в текущем конфликте.

Журналисты китайского издания Global Times сообщили, что поставки западных самолетов на нужды украинских военных грозят распространению конфликта на всю Европу. В своем материале авторы ссылаются на результаты опроса неназванных экспертов.