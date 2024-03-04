Мир 04 марта 2024, 01:07 Раскрытие данных о доставке ракет SCALP и Storm Shadow на Украину напугало Запад Times: Россия сможет отследить доставку SCALP и Storm Shadow на Украину РИА «Новости»

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Утечка переговоров немецких офицеров о поставке дальнобойных ракет на Украину встревожила западных лидеров. Об этом написала газета The Times.

«Великобритания и другие союзники по НАТО будут встревожены нарушением безопасности, которое канцлер Германии Олаф Шольц назвал очень серьезным», — сказано в статье.

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По мнению журналистов, особенную опасность представление раскрытие способов доставки дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину. Франция отправляет боеприпасы на внедорожниках Audi Q7, а Великобритания — на бронемашинах Ridgeback. Авторы статьи предположили, что эти данные помогут российской разведке отслеживать перевозку ракет по Европе и Украине.

В пятницу, 1 марта, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись переговоров высокопоставленных немецких офицеров. Военнослужащие обсуждали возможную поставку Украине дальнобойных ракет Taurus и удары ими по Крымскому мосту.