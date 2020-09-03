Суд в США считает раскрытую американским спецагентом АНБ Эдвардом Сноуденом программу слежки Агентства национальной безопасности (АНБ) незаконной.

Как сообщило РИА «Новости», АНБ могло нарушить Четвертую поправку к Конституции США, заявили в Апелляционном суде США. Сноуден приветствовал решение суда по признанию программы массового сбора метаданных о телефонных звонков — незаконной, несмотря на то, что АНБ прикрывалось борьбой и иностранным терроризмом.

Четвертая поправка Конституции в стране запрещает необоснованные обыски и задержания и требует, чтобы ордеры на обыск выдавались судом при наличии оснований для них.

Апеляционный суд рассматривал этот вопрос из-за дела четырех членов диаспоры Сомали — их осуждили за отправку 11 тысяч долларов террористам за рубеж. Подозреваемые пожаловались, что информацию об этом спецслужбы получили незаконно. Суд заявил, что в конкретно этом деле слежка не сыграла роли в обвинительном приговоре, но программа в целом — незаконна.

Правозащитный Американский союз гражданских свобод (ACLU) также приветствовал решение суда.