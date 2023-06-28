Мир 28 июня 2023, 05:00 Раскрыта зарплата боевиков «Азова» в Турции Боевики «Азова» получают в Турции 728 долларов в сутки и хотят оплату отдыха своим семьям РИА «Новости»

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Националистам батальона «Азов»* выплачивают по 728 долларов в сутки, а сами боевики просят финансировать их семьям отдых в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

В материале сказано, что запросы националистов попытался исполнить украинский посол в Турции Василий Боднар. Он направил в МИД Украины запрос на финансирование формирования.

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«В рамках сопровождения пребывания в Турецкой Республике освобожденных <…> военнослужащих <…> просим согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США)», — указано в документе с подписью посла Украины.

Исходя из этих данных, боевики Азова* превысили норму положенных им выплат в четыре раза. Помимо этого в другом документе есть информация, что националисты батальона хотели потребовать бесплатный отпуск в Турции для своих родных. Они собирались заявить об этом в ходе встречи с руководством Верховной рады.

Ранее националистов из батальона «Азов»* заметили на развлекательном мероприятии среди телефонных мошенников. Сотрудники криминального кол-центра устроили корпоратив, на котором отдыхали боевики Сергей Филимонов и Игорь Поташенков.

* Запрещенная в России террористическая организация.