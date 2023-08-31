Важное 31 августа 2023, 17:30 Раскрыта тема предстоящих переговоров Путина и Эрдогана Глава МИД Лавров: Путин и Эрдоган на встрече обсудят все направления партнерства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана станет носить неформальный характер и пройдет в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе встречи главы государств рассмотрят все направления дальнейшего развития партнерства.

Лавров подчеркнул, что отношения России и Турции углубляются прежде всего на высшем уровне, о чем свидетельствуют регулярные контакты между президентами Путиным и Эрдоганом.

«Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства», — добавил глава МИД.

Перед встречей главы внешнеполитических ведомств России и Турции признали, что намерены обсудить вопросы, которые лягут в основу предстоящих переговоров лидеров двух стран.

По словам Хакана Фидана, в приоритете сейчас остается восстановление зерновой сделки и разрешение украинского кризиса дипломатическим путем. Дипломат добавил, что также намерен обсудить с российским коллегой ситуацию в Сирии и на Южном Кавказе.

Официально дату и место встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока не назвали. ТАСС со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что саммит может пройти в Сочи 4 сентября.