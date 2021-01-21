Раскрыта тема переговоров Путина с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин повел переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Они обсудили вопрос сотрудничества для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничестве в противодействии коронавирусу», — процитировало пресс-секретаря российского президента РИА «Новости».

По словам Пескова, главы двух стран затронули вопрос безопасности и стабильности на континенте. Эта тема обсуждалась в контексте контроля над вооружениями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что начиная с 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией. В Хельсинки два раза в неделю будут летать самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Авиакомпания «Аэрофлот» уже объявила о запуске регулярных рейсов с 28 января. Также авиасообщение возобновится с Вьетнамом, Индией и Катаром.