Мир 09 декабря 2023, 23:45 Раскрыта тема частных переговоров Зеленского с политиками США Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский попросил Остина и Блинкена о помощи в побеге Источник фото: Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский начал готовить почву для побега и потребовал помощи и гарантий своей безопасности от США. Об этом в эфире YouTube-канала Redacted заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что полностью уверен, что этот вопрос украинский лидер обсуждал в частных беседах госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином и директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

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«Зеленский хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы <…> о нем позаботились, когда придет время», — заявил Джонсон.

По словам эксперта, украинский лидер оказался в сложном положении, так как боевые действия продолжаются и Россия явно одерживает победу, а внутри страны у него появился могущественный враг в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется большой популярностью у военных.

«Важно наблюдать за тем, что будет происходить в Киеве в ближайшие дни. Ситуация там накалена до предела», — добавил Джонсон.

Бывший аналитик ЦРУ ранее сделал прогноз, что конфликт на Украине завершится полным поражением страны к январю или февралю, так как западная помощь уже начала сокращаться и в дальнейшем она сойдет на нет.