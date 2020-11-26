Раскрыта тайна загадочного монолита в пустыне штата Юта

Металлический монолит, который нашли в пустыне американского штата Юта, оказался творением художника-минималиста Джона Маккракена. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на сотрудников галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке.

Специалисты пояснили, что Маккракен выставлял свои работы в галерее. Сначала было предположение, что монолит установил подражатель художника, однако потом искусствоведы точно определили, что это оригинал.

Художник жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году. Он известен не только своей минималистической живописью, но и скульптурами в виде пирамид, обелисков, кубов и плит. Пользователи Сети изучили спутниковые карты и пришли к выводу, что монолит появился в пустыне в 2015 году. Его точное месторасположение не называют, чтобы не привлечь туда толпы.

Монумент обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности, когда пересчитывали снежных баранов с вертолета. Предположения о том, что это произведение искусства, появились сразу. В США закон запрещает без разрешения устанавливать на общественных территориях скульптуры и какие-либо другие конструкции.