Раскрыта тайна загадочного монолита в пустыне штата Юта
Специалисты пояснили, что Маккракен выставлял свои работы в галерее. Сначала было предположение, что монолит установил подражатель художника, однако потом искусствоведы точно определили, что это оригинал.
Художник жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году. Он известен не только своей минималистической живописью, но и скульптурами в виде пирамид, обелисков, кубов и плит. Пользователи Сети изучили спутниковые карты и пришли к выводу, что монолит появился в пустыне в 2015 году. Его точное месторасположение не называют, чтобы не привлечь туда толпы.
Монумент обнаружили сотрудники департамента общественной безопасности, когда пересчитывали снежных баранов с вертолета. Предположения о том, что это произведение искусства, появились сразу. В США закон запрещает без разрешения устанавливать на общественных территориях скульптуры и какие-либо другие конструкции.