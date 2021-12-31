Раскрыта тайна исчезновения американского бойца ММА Кенига

Останки американского бойца ММА Дэвида Кенига обнаружили в США. Спортсмен пропал без вести в феврале 2020 года. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Человеческие останки 22 декабря обнаружил в лесу на юге штата Миссури мужчина, собиравший оленьи рога. Как показало расследование, останки принадлежали Кенигу. Рядом с ним нашли и некоторые личные вещи спортсмена. В полиции отмечают, что свидетельств, указывающих на насильственную смерть атлета, не обнаружено.

По информации Fox News, в последний раз спортсмена видели в отеле города Брэнсон на юге штата. В ночь накануне исчезновения он отправил нескольким знакомым сообщения с просьбой о помощи. При этом заявление о пропаже Кенига было подано в полицию только через несколько недель после исчезновения.

На тот момент бойцу было 25 лет. По словам его матери, он много лет «боролся с зависимостью» и часто куда-то уезжал и по нескольку дней не выходил на связь.