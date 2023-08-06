Мир 06 августа 2023, 12:55 Раскрыта сумма финансовой помощи Запада Украине с февраля 2022 года Украинский депутат Железняк: сумма грантов и кредитов Запада достигла 60 млрд долларов РИА «Новости»

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Украина с февраля 2022 года получила от зарубежных партнеров финансовую помощь в виде грантов и кредитов на сумму 60 миллиардов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что больше всего бюджет Украины получил от США — 20,43 миллиарда долларов и Евросоюза — 19,39 миллиарда долларов. Международный валютный фонд передал стране 6,29 миллиарда долларов.

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«На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров <…> достигла отметки 60 миллиардов долларов в бюджет», — написал Железняк.

В начале июля советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Украина рассчитывает получить у Международного валютного фонда еще один миллиард долларов до конца текущего года в дополнение к полученному траншу. Он пояснил, что дефицит государственного бюджета составил почти 40 миллиардов. Большую часть покрыли за счет Евросоюза, но этого недостаточно.