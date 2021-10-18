Раскрыта роль экс-госсекретаря США Пауэлла в заключении договора о РСМД

Руководитель службы международных связей Гобачев-фонда Павел Палажченко, который принимал участие в качестве переводчика в переговорах с участием бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, рассказал, что тот был умелым и конструктивным переговорщиком. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По его словам, благодаря Пауэллу Москва и Вашингтон смогли прийти к компромиссным решениям и заключить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Человек крайне компетентный, умелый переговорщик, конструктивный. Во многом благодаря его роли, его участию удалось прийти к компромиссным решениям по договору о ракетах средней дальности, который 30 лет служил и нам, и американцам. Хорошо служил», — рассказал Палажченко об экс-госсекретаре США.

Колин Пауэлл умер в 84 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Он занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша — младшего в 2001–2005 годах.