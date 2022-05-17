Раскрыта роль Байдена в текущем мировом кризисе

Роль президента США Джо Байдена в текущем мировом кризисе хоть и велика, но не он один несет ответственность за инфляцию, заявил агентству «Прайм» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В этом виноваты практически все американские лидеры, отметил специалист.

«Будем честны, Джозеф Байден не виноват в полной мере в текущей инфляции в США. Ответственность за нее несут все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего», — заявил Колташов.

Специалист напомнил, что проводимая Бараком Обамой и Дональдом Трампом политика низких и сверхнизких учетных ставок вместе с потоком денег на финансовые рынки вызвала инфляцию. Действующий президент Соединенных Штатов Америки ускорил ее, превратив Украину в поле битвы против России. Это запустило «процесс хаотизации» на Западе, считает специалист.

«Рынки увидели реальное положение дел, увидели, что дефицит возникает очень легко, а избыток денег столь же масштабный, сколь и беспомощность США в борьбе с инфляцией. В этом смысле Байден и его команда, конечно, виновны. Они ускорили процесс, который и так уже шел полным ходом», — подытожил Колташов.