Мир 09 июля 2023, 18:49 Раскрыта причина отмены диверсии ВСУ на Запорожской АЭС Бывший разведчик Риттер: Запад пригрозил Зеленскому ликвидацией за диверсию на ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский отменил подготовленную военными диверсию на Запорожской атомной электростанции после предостережения со стороны лидеров западных стран. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он пояснил, что если бы украинские боевики пошли на крайние меры и совершили диверсию на станции с необратимыми последствиями, то западные спецслужбы быстро убрали бы вышедшего из-под контроля Зеленского.

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«Зеленскому вынесли предупреждение на Западе. Сказали остановиться. Если бы глава киевского режима атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то от него избавились бы», — заявил Риттер.

Бывший американский разведчик добавил, что Зеленский мог использовать нагнетание ситуации вокруг станции, чтобы получить помощь о взятии объекта под свой контроль. Потому что все попытки украинских военных, которые касаются Запорожской АЭС, могли быстро пресечь хорошо подготовленные российские войска.

Накануне бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн обратил внимание, что после сообщений о вероятной диверсии на Запорожской атомной энергетической станции Зеленскому позвонил французский лидер Эммануэль Макрон. Хотя станция находится под контролем российских сил.

По его словам, это очередное доказательство подготовки ВСУ диверсий против ядерного объекта. Он пояснил, что в ЕС знали, кто стоит за организацией, и не допустили необратимых последствий.

О подготовке украинскими войсками удара беспилотниками-камикадзе и ракетой «Точка-У» с радиоактивными отходами заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа вечером во вторник, 4 июля. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что российские военные разместили на энергоблоках похожие на взрывчатку предметы.

Слова президента Украины опроверг генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности Рафаэль Гросси. Он пояснил, что присутствующие на станции специалисты МАГТЭ не увидели никаких признаков минирования.