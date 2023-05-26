Мир 26 мая 2023, 21:00 Раскрыта причина долгого отсутствия Залужного Бывший советник Кучмы Соскин назвал причиной исчезновения Залужного несогласие с Зеленским РИА «Новости»

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Долгое отсутствие на публике главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного связано с его разногласиями с президентом страны Владимиром Зеленским. Глава государства и генерал не смогли договориться по вопросам контрнаступления. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента Украины Олег Соскин.

Он подчеркнул, что между Зеленским и Залужным напряженные отношения уже давно из-за роста популярности генерала среди населения.

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«То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос, или о характере наступления, или о времени, или о направлениях», — заявил Соскин.

Бывший советник президента Украины добавил, что офис Зеленского вполне мог бы «убрать» надоевшего генерала, но пока Залужного спасает его популярность среди украинцев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прекратил появляться на публике в начале мая. Его исчезновение вызвало много вопросов.

Позже появилась информация, что генерал серьезно пострадал после ракетного удара во время поездки в Херсонскую область. По неподтвержденным данным, врачи для спасения жизни Залужного провели трепанацию черепа.

Только в минувший четверг, 25 мая, сотрудник пресс-службы украинского Минобороны Анатолий Штефан показал видео с живым и здоровым Залужным. Сегодня украинский генерал посетил экипаж военного катера «Буча».