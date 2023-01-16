Мир 16 января 2023, 17:13 Раскрыта личность второго пилота упавшего в Непале самолета Погибшим пилотом в Непале оказалась вдова летчика, самолет которого рухнул 16 лет назад YouTube

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Потерпевшим крушение в Непале самолетом управляла Анджу Хативада — это вдова пилота, погибшего в такой же авиакатастрофе 16 лет назад. Полученные деньги от страховки мужа женщина потратила на обучение пилотированию. Об этом со ссылкой на представителя авиакомпании Yeti Airlines Сударшана Бартаула сообщило агентство Reuters.

Собеседник журналистов отметил, что Анджу Хативада была вторым пилотом летящего из Катманду самолета, упавшего в районе города Покхара в минувшее воскресенье, 15 января.

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«Ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле на северо-западе Непала», — рассказал представитель авиакомпании.

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Бартаул отметил, что Хативада за свою карьеру успела провести в воздухе более 6400 часов. Она регулярно работала на рейсах из Катманду в Покхару. Останки женщины-пилота после крушения пока не опознали, но официально ее уже считают мертвой.

Вылетевший из Катманду пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение между старым и новым аэропортами города Покхара. На борту находились четверо членов экипажа и 68 пассажиров, среди которых оказались россияне. В результате крушения никто не выжил.