Раскрыта личность полицейского с татуировкой «Россия» с протестов в США

Пользователи в Сети раскрыли личность американского полицейского с татуировкой «Россия». Он попал на камеры, когда обеспечивал безопасность во время акций протеста в июне в США.

Им оказался житель штата Техас Майкл Аскью (Michael Askew). Он женат на русской девушке из Хабаровска. На предплечье, над словом «Россия», у него вытатуировано название ее родного города.

На его странице в Facebook указано, что он служил механиком в армии США, учился в колледже и университете. На обложке страницы восемь лет стоит фотография Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.

Судя по записям на стене, они с россиянкой уже давно вместе. Так, в октябре 2011 года он написал: Ya Tebya lublyu navsegda Malishka. Пара поженилась в декабре этого же года. На фотографии со свадьбы виден плакат с надписью: «Настя и Миша форевз тугез» (вместе навсегда — прим. ред.).

В январе 2018-го бабушка Аскью опубликовала фотографию с его выпуска из полицейской академии. Примерно в это же время он перестал вести страницу в Facebook.

В начале июня пользователи в Сети бурно обсуждали снимок с акций протестов в США. На нем у одного из полицейских можно увидеть на руке татуировку со словом «Россия», а чуть повыше неизвестный город «овск».